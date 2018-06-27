Памятник воинам из числа народов Севера установят в Хабаровске

В Хабаровске объявлен конкурс на создание памятника участникам Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера. На разработку макета отводится полгода. Он может быть выполнен из любого материала и даже в 3D-формате.

Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Любовь Одзял, идею, которая появилась еще в 2015 году, уже поддержали совет ветеранов, руководство города, правительство края и депутаты, поскольку важность этого проекта нельзя недооценивать — потомки героев должны иметь возможность почтить память героев.

Агентство отмечает, что в те времена коренные народы Севера были освобождены от призыва, однако в первую же неделю после начала войны на фронт из Хабаровска отправились 600 добровольцев — эвены, ульчи и нанайцы. Они считались самыми лучшими снайперами и разведчиками.

Тем временем в Хабаровске продолжается сбор средств на памятник адмиралу Невельскому. Там также планируют установить памятник сразу двум российским императорам, Николаю I и его сыну Александру I.