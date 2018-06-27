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Матвиенко раскритиковала запуск беспилотников «Почтой России»

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала гендиректора «Почты России» Николая Подгузова за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов.

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В ходе обсуждения закона о реорганизации «Почты России» сенатор поинтересовалась, какую зарплату на данный момент получает рядовой почтальон.

Подгузов ответил, что в среднем по регионам она составляет 15 тыс. рублей, а минимальная равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 163 рублям, передает ТАСС.

«До поднятия МРОТ зарплата была 5–7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилoтники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под 2 млн, а они падают на глазах у телезрителей <…>. Почтальоны, которые получают 6–7 тыс., смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям «Почты» неправильным пиаром заниматься», — возмутилась Матвиенко.

О планах начать использовать дроны для доставки посылок «Почта России» объявила в 2016 году.

В начале 2018 года апреля «Почта России» предприняла первую попытку доставить посылку беспилотным аппаратом в Улан-Удэ, однако через несколько минут после взлета беспилотник врезался в стену дома. Производитель аппарата позже заявил, что причиной неудачи стало нештатное отключение электронного оборудования.

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