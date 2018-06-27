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Предприятие на Дону требует 78 млн рублей за эпидемию птичьего гриппа

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В арбитражный суд Ростовской области поступил иск от птицефабрики, расположенной в Октябрьском районе. Предприятие требует компенсировать стоимость поголовья, уничтоженного из-за эпидемии птичьего гриппа.

Очаг заболевания был выявлен в 2017 году на территории двух птичников фабрики. Поголовье птицы тогда пришлось уничтожить. На предприятии посчитали стоимость забитой птицы. В итоге предприятие подало иск с требованием к региональному министерству сельского хозяйства о компенсации 78,8 млн рублей. Об этом пишет RostovGazeta.

Как сообщал портал iz.ru, министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз продукции 36 российских птицефабрик. Это связано с выявлением вируса птичьего гриппа на предприятиях. Компании расположены в Пензенской, Курской и Самарской областях.

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