Вдову Слободана Милошевича приговорили к году тюремного заключения

Суд в Сербии приговорил вдову бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к тюремному заключению сроком на один год. Ее признали виновной в злоупотреблении своими полномочиями в 2000 году.

По данным следствия, вдова экс-президента занималась незаконным распределением государственных квартир. Отмечается, что она отдала квартиру, которой владело государство, няне своего внука. По данным агентства Associated Press, приговор Маркович был вынесен заочно.

Мириана Маркович покинула Сербию в 2003 году, после чего она была объявлена в международный розыск. В настоящий момент вдова Милошевича проживает в России, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии.