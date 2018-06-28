Неземное притяжение Валдая

В среду в Новгородской области открылся первый в регионе молодежный центр нового формата «Место. Валдай». Это многофункциональная интеллектуальная площадка для детей дошкольного и школьного возраста. Здесь они смогут завести друзей, развивать свои таланты, пробовать себя в разных профессиях — от робототехники и 3D-моделирования до местных ремесел. В день открытия центр посетило множество горожан — приходили целыми семьями. Юные жители Валдая не только записались в кружки и посмотрели развлекательную программу, но и поучаствовали в сеансе связи с Международной космической станцией.

Новый центр притяжения

На открытие центра, приуроченное к Дню молодежи, прибыли полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

— Сегодня большой праздник для Новгородской области, — заявил Александр Беглов. — Мы с вами открываем молодежный центр нового формата. Здесь есть абсолютно все возможности, чтобы развиваться — и в рисовании, и в чтении, и в гончарном деле. А самое главное — здесь ребята смогут изучать ремесла, которыми всегда славился Валдай.

Здание построено по образцу знаменитого молодежного центра «Сердоболь», открытого в 2015 году в городе Сортавала в Карелии. Но валдайский центр больше по размеру. В нем могут одновременно заниматься около 300 человек.

Реализовать столь значимый проект удалось благодаря поддержке «Газпрома» и акционерного банка «Россия».

В 14-тысячном городе Валдай живет более 2 тыс. детей. Ресурсов центра хватит на всех, уверяет генеральный директор молодежного центра «Место. Валдай» Нина Вохмянина. Более того, предполагается, что занятия будут посещать и дети из окрестных населенных пунктов.

— Этот фантастический уникальный центр был построен меньше чем за год благодаря поддержке нашего президента, и мы уверены, что строительство продолжится и мы порадуем такими центрами еще много российских городов, — отметила она.

Новгородская область будет расширять валдайский опыт, заверил губернатор Андрей Никитин. Он отметил, что города с такими развитыми центрами дополнительного образования — более привлекательны для молодых семей.

Роботы, гитары и 3D-принтеры

В день открытия на площадке перед центром собралось множество горожан. Для детей были организованы творческие мастер-классы, концерты, розыгрыши подарков. Когда открылся набор в кружки, уже в первые два часа на занятия записались все желающие.

Один из популярных кружков — робототехника. Туда принимают детей и подростков от восьми до 17 лет. Самые маленькие будут мастерить крокодила, который открывает рот, когда что-то попадает в поле его зрения. Ребятам постарше предстоит создать копию робота Валл-и из одноименного мультфильма.

— Хочу создать робота, который будет помогать мне, — говорит девятилетний Данила, который пришел с сестрой Настей.

Их мама Мария Петрова работает в детском саду, а до этого воспитывала малышей в приюте. Многих из них потом встречала, когда они вырастали, — болтались по улице без дела, не могли найти себя. По словам Марии, сиротам особенно необходим пример, авторитетный наставник. Такой центр мог бы им помочь — здесь можно заниматься любимым делом и общаться с наставниками.

В одном из классов оборудована настоящая музыкальная студия. Здесь есть всё, что нужно рок-группе, — гитары и усилители, барабанная установка и звукозаписывающая аппаратура.

— Отучившись десять лет в музыкальной школе, я только сегодня впервые подержал в руках электрогитару, — делится впечатлениями 15-летний Игнат Яковлев. — Порекомендую центр всем своим друзьям. Мечтаю создать группу и играть с ней в городе и за его пределами.

Веронике Макаровой девять лет. Глаза разбегаются — она хочет изучать медиа, керамику и шитье.

— Мне нечего делать дома! Мама меня ругает, что я всё время в телефоне сижу! — говорит девочка в ответ на возражения своей тети Ольги Палиловой, что на всё не хватит времени.

В подтверждение своей решимости показывает панно, которое только что слепила из глины.

Все работники центра — местные жители, среди них много молодежи. Это скорее не учителя, а старшие товарищи, наставники, к которым можно обратиться за советом. Абсолютно все кружки бесплатны. Преподаватели признаются, что такого нет ни в одном доме детского творчества в регионе.

Наталья Терехова приехала в Валдай в 1980 году по распределению. Преподавала труд и рисование в городских школах. Сейчас набирает кружок кройки и шитья.

— Нас поразило количество современного оборудования. В школах приходится что-то самим покупать, что-то дети приносят. А здесь материалы будут обновляться каждые три месяца, — поделилась педагог.

В медиаклассе дети узнают, как вести блоги, фото- и видеосъемку, как продвигать контент в интернете, а кроме того, смогут изучить 3D-моделирование. Эти знания пригодятся им при работе на современных станках, которые находятся в соседней аудитории — лаборатории технологий.

Лаборатория — гордость центра. Высокотехнологичное оборудование завезли совсем недавно. Преподаватель технического моделирования Александр Бушмарев еще сам до конца не разобрался в этом хозяйстве. Станок за секунды выпиливает из фанеры фигурки по эскизу, который создается на компьютере. Примерно по такому же принципу работает 3D-принтер, но его освоить сложнее. Пока самое искусное, что удалось создать с его помощью, — знаменитый валдайский колокольчик.

В местной библиотеке собрано более 2 тыс. книг. Есть электронный каталог, подключиться к которому можно из любой точки мира. Главная особенность — два центра удаленного доступа к президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, в цифровом фонде которой находится более 550 тыс. архивных документов.

Всё начинается с мечты

Самое большое помещение центра — амфитеатр, из окон которого открывается вид на озеро. В нем будут проводить лекции, мастер-классы, концерты и театральные представления. Именно здесь в день открытия состоялась кульминация праздничных мероприятий — сеанс связи с Международной космической станцией. Ребят поприветствовал космонавт Сергей Прокофьев.

— Вы все умные и талантливые, перед вами открыты все дороги. Среди вас находятся ученые, которые совершат великие открытия, спортсмены, которые поставят олимпийские рекорды, великие художники и музыканты, а возможно, даже космонавты. Здорово, что у вас появился такой красивый современный молодежный центр. Я вам даже немного завидую — ведь в наше время такого не было. Помните — всё в ваших руках. Всё начинается с мечты, как было, например, с космонавтикой. Верьте в себя и не бойтесь мечтать! — обратился Сергей Прокофьев к юному поколению.

Собравшиеся перед экраном дети попросили космонавта сделать снимок Валдая с борта МКС и пригласили его посетить город. Сергей Прокофьев обещал непременно приехать — как только вернется на Землю.