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Комплексы фиксации нарушений установят на трассе в Удмуртии

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На подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга» установят камеры для фиксации нарушений. Всего планируется появление 12 комплексов.

Места для установки камер будут выбраны с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Помимо комплексов фиксации нарушений, управление федеральных дорог «Прикамье» сообщает об установке шумовых полос и предупреждающих аншлагов для водителей. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Комплексы до конца 2019 года также будут установлены в Кировской области, Пермском крае и Республике Коми. Всего планируется разместить 38 камер на трассах.

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