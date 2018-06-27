«Сдали нервы»: СМИ сообщили о попытке самоубийства Родченкова

‍Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в своей квартире в Вашингтоне. Об этом заявил вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

«Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — рассказал Ионов RT.

По его словам, эти данные были получены от коллег из США по линии комитета. Инцидент произошел 19 июня, но стало известно о нем только сейчас.

Позже стало известно, что Родченков после попытки самоубийства попал в психоневрологическую клинику в Вашингтоне.

Комментируя этот инцидент, депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил Родченкову пройти курс реабилитации в России.

По словам парламентария информатору WADA «покаяться перед российским правосудием, перед народом, приехать в Россию, пройти здесь курс реабилитации».

В 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал New York Times о якобы существующей «допинговой программе» России и стал информатором WADA. Это послужило началом крупного международного скандала. Власти РФ неоднократно опровергали утверждения Родченкова, который заявлял о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

В конце апреля 2018 года Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS).