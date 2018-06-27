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Чиновники Новокузнецка снялись в клипе в стиле «Звездных войн» к 400-летию города

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Фото: instagram.com
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и его заместители снялись в клипе, приуроченном к предстоящему 400-летнему юбилею города, который приходится на начало июля. Видео выдержано в стилистике популярной фантастической киноэпопеи «Звездные войны». Видеоролик опубликовал в Instagram замглавы Новокузнецка — руководитель администрации Центрального района Николай Маслов.

«Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис», — говорится в описании.

Персонажи киносаги — дроид С-3РО, магистр Йода и Чубакка — появляются в клипе вместе с чиновниками на фоне битв со световыми мечами, космических пейзажей и кораблей. Мэр и его замы изображают пилотов космолетов, играют на музыкальных инструментах, а также показывают одобрительные жесты: машут руками и поднимают вверх большие пальцы.

Продолжительность ролика составляет минуту. Заканчивается он поздравлением с днем города и фразой: «Берем курс на 400».

В прошлом году Сергей Кузнецов призывал горожан выйти на субботник в видеоклипе-пародии на песню «Вите надо выйти», а в текущем году подобный ролик был снят на песню «Розовое вино», напоминает сайт kp.ru.

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