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Медали «За любовь и верность» получат 300 супружеских пар Москвы

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Специальными медалями «За любовь и верность» в День семьи, любви и верности в Москве наградят 300 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет. Об этом сообщила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер.

Вручения наград пройдет в префектурах или на площадках мероприятий, приуроченных к празднику 8 июля, сообщает сетевое издание m24.ru. По словам Бербер, награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награждаться будут не только россияне, но и смешанные пары, где один из супругов может быть гражданином другого государства.

Кроме того, на фестивале «Московская семья» в Царицыно одновременно семь пар заключат брак в рамках традиционной акции «Большая свадьба», пишет РИАМО. Кроме того, 14 многодетных пар, прожившие в браке больше 25 лет, расскажут молодоженам о секретах сохранения брака.

Главные торжества 8 июля состоятся в Муроме, но масштабные гулянья запланированы и в Москве. Центром праздника станет парк «Царицыно» с 14:00 мск до 20:00 мск, где также пройдет выступление артистов российской эстрады. На территории царицынского ипподрома состоятся показательные выступления Кремлевской школы верховой езды, а дети смогут прокатиться на пони и поучаствовать в мастер-классах.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 8 июля 2008 года. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

В начале апреля 2018 года депутат из Якутии предложил ввести единовременную денежную выплату для молодоженов.

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