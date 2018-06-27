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Несколько стихийных свалок ликвидировали в Туле

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Несколько незаконных стихийных свалок мусора ликвидировали на территории трех районов Тулы. Общий объем твердых бытовых отходов составил 120 кубометров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, свалки были ликвидированы в деревнях Поповкино и Уваровка, а также в поселке Барсуки. Общий объем собранного и вывезенного мусора составил около 120 кубометров, сообщает ИА «Тульские новости».

Помимо этого, сегодня, 27 июня, ведутся аналогичные работы в селе Архангельское и деревне Рождественская Зареченского территориального округа. По приблизительным подсчетам с территорий будет вывезено порядка 60 кубометров твердых бытовых отходов.

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