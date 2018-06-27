Маленький мальчик попал под грузовой поезд в Тамбове

СУ СКР Тамбовской области проводит доследственную проверку по факту наезда товарного поезда на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во вторник, 26 июня, в районе Стрелецкой улицы. В то время, когда товарный поезд перевозил продукцию по подъездным путям от производителя до станции Тамбов-1, под него попал девятилетний ребенок, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате происшествия мальчик получил серьезную травму ноги. Он был госпитализирован в детскую областную больницу. На данный момент он находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Машинист и свидетели опрошены. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.