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Суд вынес приговор виновному в гибели девушки водителю в Брянской области

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Суд вынес обвинительный приговор 28-летнему мужчине, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе погибла 23-летняя пассажирка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, 9 марта водитель автомобиля Peugeot 307 с изношенным рисунком протектора шин не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла его 23-летняя пассажирка, напоминает NASHBRYANSK.RU.

Обвиняемый признал себя виновным в аварии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселения. Также он лишен права управлять транспортным средством на два года.

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