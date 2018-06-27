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США придумали способ лишить Индию российских С-400

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Фото: TASS/ZUMA/Ralph Scott
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В США намерены убедить Индию закупить американские системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, чтобы расторгнуть сделку по поставке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает издание The Economic Times.

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По словам журналистов, такое предложение может быть сделано 6 июля в Вашингтоне. На этот день запланирована встреча глав МИДа и минобороны Индии с главой Госдепа США Майком Помпео и руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом.

По словам экспертов, российские ЗРС эффективнее против большего спектра воздушных угроз. При этом системы THAAD имеют преимущество в борьбе против ракет большой дальности.

1 июня сообщалось, что минобороны Индии обратится в правительство страны с просьбой одобрить договор на покупку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России. Общая сумма контракта должна составить $5,5 млрд.

После этого администрация президента США Дональда Трампа предупредила Индию, что может сократить с ней военное сотрудничество в случае покупки российских комплексов ПВО.

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