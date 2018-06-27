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Рекорд атмосферного давления для 27 июня зафиксировали в Москве

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Фото: TASS/YAY
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Рекордно высокое атмосферное давление для 27 июня зафиксировали в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

27 июня в 9:00 атмосферное давление в столице повысилось до 755,7 мм рт. ст. (или 1007,3 гПа). Ранее рекорд наблюдался в 1987 году, когда в Москве было зафиксировано давление в 754 мм рт. ст. (или 1005,6 гПа), сообщает агентство городских новостей «Москва».

На 11:00 среды, 27 июня, атмосферное давление в Москве оставалось рекордно высоким, но начало понижаться до 1006,9 гПа.

26 мая атмосферное давление в Москве поднялось до 762,2 мм рт. ст., побив рекорд 1992 года, когда оно достигло 759 мм рт. ст.

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