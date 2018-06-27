Жителя Монголии арестовали за попытку продать кость динозавра

Полиция Монголии арестовала жителя Улан-Батора за попытку продать похищенную кость динозавра возрастом 80 млн лет. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Мужчина спрятал кость протоцератопса возрастом 80 млн лет в своем доме и намеревался продать ее. Полиция изъята кость и передала в Институт палеонтологии и геологии Академии наук Монголии», — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается, источник не раскрыл более подробных деталей произошедшего. Законодательство Монголии запрещает вывоз и продажу иностранцам останков, имеющих ценность, даже если у граждан есть права на их владение.

Протоцератопсы принадлежат к роду травоядных ящеров, живших в меловой период (145 — 66 млн лет назад) на территории современной Монголии. Эта рептилия размером с овцу, ее отличительной особенностью является наличие большого костного выроста черепа, похожего на воротник, который мог служить для защиты шеи и крепления жевательных мышц.

Ранее ученые в Мьянме обнаружили лягушку и неизвестного жука в янтаре, возраст которых насчитывает около 100 млн лет.