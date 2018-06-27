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Число претендентов на пост мэра Москвы достигло 30

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Тридцатый претендент подал документы для выдвижения в мэры Москвы. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, это пенсионер Владимир Кувшинов, который идет на выборы как самовыдвиженец, передает «РИА Новости».

Реут напомнил, что это второй пенсионер, подавший документы во МГИК. До него это сделал самовыдвиженец Александр Романов.

Ранее глава совета депутатов района Красносельский, оппозиционер Илья Яшин, подавший документы для выдвижения, заявил, что не будет участвовать в выборах. Он объяснил свое решение тем, что не сможет пройти «муниципальный фильтр». По его словам, ему удалось заручиться поддержкой только 91 депутата.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября. Желающие стать кандидатами должны до 3 июля собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Самовыдвиженцы также должны представить 36 тыс. подписей избирателей.

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