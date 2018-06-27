Ребенка прооперировали после наезда трамвая в Иркутске

Мальчик серьезно пострадал в результате ДТП с трамваем в Иркутске. Ребенка доставили в больницу после наезда транспорта.

Ребенок попал под колеса трамвая на улице Декабрьских Событий. Первую помощь пострадавшему оказал медицинский работник, оказавшийся поблизости, он наложил ребенку кровоостанавливающий жгут. Скорая помощь прибыла в течение 12 минут после вызова, уточняет минздрав региона.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу и направили на экстренную операцию, которую провели бригады травматологов и хирургов. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

В мэрии Иркутска сообщили, что готовы оказать всю необходимую поддержку мальчику, пишет ИА IrkutskMedia. Родители ребенка уже оповещены о ситуации.