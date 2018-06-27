Совфед одобрил закон о новом порядке зачета дней в СИЗО в срок лишения свободы

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке зачета дней содержания под стражей в следственном изоляторе в срок лишения свободы. Согласно документу, один день в СИЗО будет приравниваться к такому же сроку отбывания наказания в тюрьме, а также в исправительных колониях особого и строгого режима.

Сутки в изоляторе до вступления в силу судебного приговора будут засчитаны как полтора дня в том случае, если назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии, а также как два дня при отбывании наказания в колонии-поселении, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что изменения не будут распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и связанные с террористической деятельностью, а также в отношении тех, кому смертную казнь заменили лишением свободы. Кроме того, в эту категорию попали лица, отбывающие наказание в штрафном либо дисциплинарном изоляторе.

Теперь документ должен одобрить президент России Владимир Путин. В случае если закон будет принят, то он будет иметь обратную силу. То есть срок отбывания наказания уменьшится у уже осужденных лиц.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключенных. Раздельное содержание, по его мнению, поможет молодежи не становиться частью криминального мира.