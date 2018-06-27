Десятилетняя девочка погибла при падении с 15-го этажа в Иркутске

Следователи проводят проверку по факту несчастного случая с десятилетней девочкой. Она выпала из окна квартиры на 15-м этаже.

По данным правоохранительных органов, девочка находилась в квартире с родителями. Она облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшая скончалась по пути в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как уточнили в следственном комитете, семья девочки считается благополучной, в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадала. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал портал iz.ru, в Челябинской области проверка проводится по факту падения из окна больницы 59-летнего мужчины. Предполагается, что у него были галлюцинации.