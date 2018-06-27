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Движение по федеральной трассе «Колыма» в Якутии восстановлено

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Дорожные рабочие завершили восстановительные работы на участке федеральной трассы «Колыма», которая соединяет Якутск и Магадан. Он был разрушен ливневыми дождями.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ФКУ Упрдор «Вилюй», ликвидированы последствия размыва насыпи протяженностью 20 м. Движение осуществляется в штатном режиме.

Дорожное полотно разрушилось на участке трассы в 170 км от якутского поселка Теплый Ключ. Движение было остановлено сразу с двух сторон. Пробки в этом месте не образовалось.

Сейчас ливни прекратились, но лишь на время.

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