Движение по федеральной трассе «Колыма» в Якутии восстановлено

Дорожные рабочие завершили восстановительные работы на участке федеральной трассы «Колыма», которая соединяет Якутск и Магадан. Он был разрушен ливневыми дождями.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ФКУ Упрдор «Вилюй», ликвидированы последствия размыва насыпи протяженностью 20 м. Движение осуществляется в штатном режиме.

Дорожное полотно разрушилось на участке трассы в 170 км от якутского поселка Теплый Ключ. Движение было остановлено сразу с двух сторон. Пробки в этом месте не образовалось.

Сейчас ливни прекратились, но лишь на время.