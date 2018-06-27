Кондуктор и водитель в Барнауле час удерживали пенсионерку в автобусе

Автобус, и вроде всё как обычно: в салон заходит 77-летняя бабушка. А выйти так просто Надежда Бражникова уже не смогла… Бабушка забыла дома пенсионное, хотя проездной с собой был. Бабушку час держали в душном автобусе, пенсионерка смогла дозвониться дочери.

Кондуктор и водитель: такие правила, делали всё по инструкции. СК начал проверку, возможно, будет возбуждено уголовное дело. В действиях кондуктора и водителя все признаки преступления — незаконного удержания человека группой лиц по предварительному сговору.