Transparency International подала в суд на Порошенко‍

Украинское отделение Transparency International (TI) и местные активисты подали иск в Верховный суд Украины. Они требуют отменить указ президента страны Петра Порошенко о назначении экс-главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского членом комиссии, контролирующей деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом в среду, 27 июня, сообщает пресс-служба международной организации. В подготовке иска также участвовали «Центр противодействия коррупции» и «Автомайдан», уточняет «Федеральное агенство новостей».

По словам общественников, кандидатура Жебривского является неподходящей, так как у него нет «опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях».

Порошенко подписал соответствующий указ 19 июня 2018 года.

Жебривский занимал пост губернатора Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года. По его словам, Порошенко заявление об отставке принял, и 13 июня его должен рассмотреть кабинет министров.