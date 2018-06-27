Приморье готовят к фестивалю дальневосточных гребешков

В городах Дальнего Востока с 1 по 16 июля пройдет фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!». Его примут Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Как рассказали ИА PrimaMedia организаторы, все рестораны-участники фестиваля будут сервировать гребешок из аквариума и предлагать за 300 рублей три штуки с соусом от шеф-поваров. Главное условие конкурса — подача именно свежего гребешка.

Приморский гребешок является одним из самых популярных дальневосточных морепродуктов. Он издавна считался деликатесом, а сейчас стал визитной карточкой Дальнего Востока.

Цель фестиваля — развитие гастрономического туризма в регионе, который, к слову, был признан «самым вкусным направлением» в России.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Владивостокская крепость может быть включена в список объектов ЮНЕСКО. Она была построена в XIX веке.