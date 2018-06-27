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На базе Росстата появится национальная система управления данными

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Фото: Росстат
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России подготовить проект создания национальной системы управления данными на базе Росстата. Система призвана обеспечить полную цифровизацию процессов сбора и обработки данных на основе единых методологических и технологических подходов. Конечной целью является формирование единого информационного пространства данных в России для государства, бизнеса и граждан.

Проект рассчитан до 2030 года, но первые его мероприятия, закладывающие фундамент новой системы, уже активно реализуются. В октябре 2020 года состоится одно их главных статистических наблюдений десятилетия – Всероссийская перепись населения. Созданная для нее система сбора и обработки данных также станет одним из ключевых компонентов Национальной системы управления данными.

Протестировать новые подходы к сбору статистических данных о населении предстоит уже через несколько месяцев в ходе пробной переписи населения, которая пройдет в октябре 2018 года.

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