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Первая партия племенных свиней из Дании доставлена в Приморье

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На племенную ферму в Приморье завезена первая партия свиней из Дании. Их приобрел резидент ТОР «Михайловский» группа компаний «Русагро». Там заявили, что первая товарная продукция появится уже в феврале 2019 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2021 год.

По словам гендиректора ГК «Русагро» Максима Басова, которые приводит ИА PrimaMedia, все свиньи – лучшей мировой генетики. В Россию из Дании их доставили спецбортом. До конца 2018 года на ферму в общей сложности планируется доставить более 3 тыс. животных. Все свинокомплексы будут построены за пределами населенных пунктов и по стандартам, превышающим европейские.

В свою очередь, вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин сообщал, что реализация этого проекта позволит создать новые рабочие места. Так, предполагается, что на свинофермах получат работу более 2 тыс. человек. Кроме того, население региона будет обеспечено мясной продукцией. Не исключен выход и на азиатский рынок.

Агентство отмечает что на территории ТОР «Михайловский» должен быть построен самый крупный свиноводческий комплекс в России. Инвестиции в него составят около 28 млрд рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том что на территории ТОСЭР под Хабаровском к концу года должны построить свиноводческий комплекс. Стоимость проекта — 2,2 млрд рублей.

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