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Автобус с пассажирами загорелся в Тюмени

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Пассажирский автобус № 39 загорелся на улице Губернской в Тюмени сегодня, 27 июня, около полудня. В момент происшествия в салоне находились пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

Вызов на пульт спасателей о загоревшемся автобусе поступил в 11:21. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 11:39, но автобус спасти не удалось — он полностью выгорел. В происшествии никто не пострадал, сообщает megatyumen.ru.

Выяснилось, что задымление почувствовали пассажиры транспорта, после чего водитель всех эвакуировал. По словам очевидцев, кондуктор забегала в горящий автобус, чтобы вытащить оставшиеся деньги.

Причина возгорания и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают дознаватели.

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