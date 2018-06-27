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Реконструкция моста через Которосль в Ярославле практически завершено

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Практически все основные работы по возведению моста через реку Которосль в Ярославле завершены. Предполагается, что открытие состоится в субботу, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Как рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, все основные работы на мосту уже завершены. На данный момент рабочие смонтировали и подключили мачты освещения и завершают монтаж перильного ограждения, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Сейчас все свои усилия подрядчик направил на обустройство подъездных путей к мосту. Так, в ближайшие дни будут оборудованы тротуары и уложен асфальт на мосту со стороны Комсомольской площади. Со стороны Мышкинского проезда планируют провести работы по уплотнению насыпи, уложить слой щебня и другие работы.

Ранее предполагалось, что строительство моста через Которосль завершат к маю 2018 года. Объект позволит соединить Кировский и Красноперекопский районы области. Реконструкция моста началась еще в 2017 году.

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