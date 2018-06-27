Треть месячной нормы осадков выпала в Казани за три часа ливня

Коммунальщики в Казани устраняли последствия мощного ливня. За три часа в городе выпала треть месячной нормы осадков.

По данным властей, подтоплений и ограничения движения транспорта во время ливня удалось избежать. Однако большое количество осадков привело к повышенной нагрузке на городскую сеть ливневой канализации. Вода скапливалась на улицах Островского, Бондаренко, Мусина, а также на проспекте Победы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Для устранения последствий ливня на дороги вывели 92 коммунальные машины. Прочисткой ливневой канализации занялись четыре аварийные бригады.

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