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Ведущий CNN участвовал в «ритуале смерти» незадолго до гибели

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Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
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Американский повар и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден участвовал в «ритуале смерти» незадолго до того, как покончил с собой. Ритуал был проведен во время съемок 11 сезона программы о путешествиях «Неизведанные края», сообщает телеканал «Звезда».

Американский режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем тех съемок, рассказал о поездке в буддистское королевство Бутан. Там они посетили Озеро Огня, куда часто совершают паломничество жители страны. «В последний день съемок мы совершили бутанский «ритуал смерти». Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира», отметил режиссер.

8 июня стало известно о том, что Энтони Бурден умер на 62-м году жизни.

Широкую известность Бурдену принесла книга «Конфиденциальная кухня: приключения в кулинарном Подбрюшье» и собственное кулинарное шоу о кухнях мира.

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