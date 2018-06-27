Ведущий CNN участвовал в «ритуале смерти» незадолго до гибели

Американский повар и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден участвовал в «ритуале смерти» незадолго до того, как покончил с собой. Ритуал был проведен во время съемок 11 сезона программы о путешествиях «Неизведанные края», сообщает телеканал «Звезда».

Американский режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем тех съемок, рассказал о поездке в буддистское королевство Бутан. Там они посетили Озеро Огня, куда часто совершают паломничество жители страны. «В последний день съемок мы совершили бутанский «ритуал смерти». Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира», — отметил режиссер.

8 июня стало известно о том, что Энтони Бурден умер на 62-м году жизни.

Широкую известность Бурдену принесла книга «Конфиденциальная кухня: приключения в кулинарном Подбрюшье» и собственное кулинарное шоу о кухнях мира.