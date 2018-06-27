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Двукратный олимпийский чемпион Якушев попал в Зал хоккейной славы в Торонто

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Советский хоккеист Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Он является двукратным олимпийский чемпионом и семикратным чемпионом мира в составе сборной СССР

Якушев стал первым с 2005 года отечественным спортсменом, который попал туда, хотя никогда не играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов.

Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы 26 июня были включены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, передает ТАСС.

Торжественная церемония, посвященная великим спортсменам, состоится в Торонто в ноябре.

В конце мая хоккеист омского «Авангарда» Илья Михеев был назван лучшим игроком сборной России на прошедшем чемпионате мира по версии портала Sport24. Издание отмечает, что в настоящего лидера форвард превратился после того, как в него поверил тренер национальной команды Илья Воробьев.

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