Двукратный олимпийский чемпион Якушев попал в Зал хоккейной славы в Торонто

Советский хоккеист Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Он является двукратным олимпийский чемпионом и семикратным чемпионом мира в составе сборной СССР

Якушев стал первым с 2005 года отечественным спортсменом, который попал туда, хотя никогда не играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов.

Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы 26 июня были включены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, передает ТАСС.

Торжественная церемония, посвященная великим спортсменам, состоится в Торонто в ноябре.

В конце мая хоккеист омского «Авангарда» Илья Михеев был назван лучшим игроком сборной России на прошедшем чемпионате мира по версии портала Sport24. Издание отмечает, что в настоящего лидера форвард превратился после того, как в него поверил тренер национальной команды Илья Воробьев.