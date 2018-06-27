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Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

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Фото: Global Look Press/Michael Candelori
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Встреча проходит в особняке МИДа на улице Спиридоновке, сообщает ТАСС. На территорию особняка приехали около пяти автомобилей с американскими дипломатическими номерами. Журналистов не пустили на встречу.

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Сообщается, что одной из основных тем переговоров может стать подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и проблематику разоружения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о предстоящей 27 июня встрече Болтона с Путиным.

Советник президента США 27 июня также обсудил c первым замсекретаря Совета безопасности России Юрием Аверьяновым перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии советов безопасности двух стран, информирует «РИА Новости».

Ранее, 27 июня, стало известно, что Финляндия готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа, если ее об этом попросят. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене.

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