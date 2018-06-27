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Украинский военный рассказал, что передал Сенцову взрывчатку

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Неизвестный мужчина в украинской военной форме во время конференции ОБСЕ в Киеве заявил, что лично перевозил взрывчатку для ее последующей передачи Олегу Сенцову с целью совершения им теракта в Крыму.

По словам мужчины, в 2014 году он ввез на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», — цитирует его «РИА Новости».

Мужчина пояснил, что сделал это признание, чтобы помочь украинским спецслужбам найти людей, сдавших Сенцова российским правоохранителям. Он добавил, что Сенцов обладает информацией, обнародование которой не выгодно украинским властям.

Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. Участники группировки совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года: Его участники весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, террористы готовились взорвать памятник Ленину. Сам осужденный считает себя невиновным.

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