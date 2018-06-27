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Всероссийский «Баттл похоронных клубов» состоится в Иркутске

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В Иркутске начался форум «Некрополь-Байкал-2018», на котором сотрудники ритуальных организаций устроят «Баттл похоронных клубов». В состязаниях примут участие специалисты из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара, Омска, Смоленска, Челябинска, Ростова-на-Дону и Бийска. 

Турнир включает шесть туров: поиск ошибок в организации поминальной трапезы, проверка знаний об изготовлении траурных венков и так далее. Об этом пишет Сибирское агентство новостей. На форуме обсудят новые тенденции на рынке ритуальных услуг, в том числе крионику (заморозку покойного для перспективного воскрешения в будущем) и сохранение ДНК.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Новосибирске запустили приложение «Ритуал» для поиска могил. База данных охватывает семь городских кладбищ. Пользоваться приложением можно бесплатно. В системе собрана информация о 393 тыс. могил.

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