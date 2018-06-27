Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018

Легендарный футболист Диего Марадона опроверг информацию о своей госпитализации после матча между сборными Аргентины и Нигерии. Встреча команд прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

«Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован», — написал аргентинец на своей странице в Instagram.

Он отметил, что во время игры у него сильно разболелась шея и кружилась голова. В перерыве между таймами его осмотрели медики, которые посоветовали покинуть игру.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 26 Июн 2018 в 7:20 PDT

«Но я хотел остаться, потому что на кону в этом матче стояло все. Как я мог уйти?» -– написал футболист.

Прошедший во вторник матч стал решающим для сборной Аргентины на чемпионате мира. Благодаря победе на Нигерией команда вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала сборная встретится с командой Франции, игра состоится 30 июня в Казани.

На победу аргентинцев Марадона отреагировал более чем эмоционально. Легендарный футболист показал средние пальцы двух рук.

После этого 57-летнего Марадону сопроводили с трибуны в одно из помещений стадиона, где он рухнул на стул. СМИ сообщали о его госпитализации.

Марадона уже прилетел из Санкт-Петербурга в Москву.