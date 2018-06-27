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Водителя в Башкирии отправили в колонию за ДТП с десятью погибшими

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Водитель осужден в Башкортостане за серьезное ДТП на трассе. Грузовик протаранил микроавтобус, погибли десять человек.

По данным следствия, мужчина, транспортируя прицеп со щебнем массой 45 т, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. Девять пассажиров и водитель скончались на месте, еще два человека получили травмы. Уголовное дело по факту аварии рассматривал Иглинский районный суд. Водитель грузовика приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Как сообщал портал iz.ru, микроавтобус следовал из Уфы в Усть-Катав по федеральной трассе М5 27 февраля. В результате столкновения оба автомобиля слетели в кювет, микроавтобус опрокинулся. Десять человек погибли.

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