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Москвичей предупредили о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Москвичей и гостей столицы предупредили о том, что на выходных в городе ожидаются шквалистый ветер и грозовые дожди.

«С приближением к нам с юго-запада грозового фронта погода испортится: пойдут дожди, сопровождаемые раскатами грома», — сообщили в центре погоды «Фобос» журналистам агентства городских новостей «Москва».

Синоптики также не исключили, что в городе выпадет град. По предварительным оценкам, в субботу, 30 июня, температура будет не выше 25 градусов, а на следующий день она понизится до 20–22 градусов». 

Ранее сообщалось, что в среду, 27 июня, воздух в Москве прогреется до 28 градусов тепла, осадков не ожидается.

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