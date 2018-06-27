Пострадавший во время шторма дендрарий Барнаула закрыли на год

Каждое второе дерево пострадало в дендрарии Барнаула из-за шторма, который обрушился на город 23 июня. Одна из 70-летних елей упала на здание первого корпуса института. Территорию закрыли для посетителей на год.

По словам специалистов, для восстановления экосистемы парка понадобится 10 лет. Наиболее сильно повреждены ореховая и липовая аллеи, передает altapress.ru. После инвентаризации начнется высадка новых деревьев.

Как писал портал iz.ru, в Барнауле возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста башенного крана, упавшего во время шторма 23 июня. Конструкция приземлилась на крыши припаркованных машин и задела здание Дворца бракосочетаний. Из-за стихии в Центральном районе города ввели режим ЧС.