МВД задержало взломавших 700 тыс. учетных записей хакеров

Управление «К» МВД России совместно с международной компанией Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, задержало двух хакеров, которые взламывали и крали аккаунты клиентов интернет-магазинов, платежных систем и букмекерских контор.

Киберпреступники скомпрометировали около 700 тыс. учетных записей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала iz.ru. Среди компаний, пострадавших от мошенничества, «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», «PayPal», «Групон» и многие другие.

Около 2 тыс. записей хакеры выставили на продажу от $5 за аккаунт. Задержанные сказали, что заработали как минимум 500 тыс. рублей, однако реальную сумму ущерба еще предстоит выяснить.

Расследование началось в ноябре 2015 года после крупной кибератаки на один из крупных онлайн-магазинов. Тогда за месяц было скомпрометировано около 120 тыс. учетных записей клиентов, получавших бонусы за покупки. Мошенники перепродавали данные, и «покупатели» использовали их для оплаты товаров премиальными баллами.

После того как в начале 2016 года интернет-магазины начали бдительнее следить за заказами с оплатой бонусами, хакеры начали работать по наводке, выплачивая вознаграждение за информацию о новых, менее крупных, сервисах с программами лояльности.

Лидером группы хакеров оказался житель Рязанской области 1998 года рождения, а его партнером — житель Астраханской области, 1997 года рождения. В мае 2018 года оба были задержаны сотрудниками управления «К» МВД России. Во время обыска были изъяты доказательства их противоправной деятельности, а также наркотические вещества. Задержанным были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 272 УК РФ («Несанкционированный доступ») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотиков»).