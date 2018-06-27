В США назвали преимущество России в случае военного конфликта

В США опасаются, что в случае военного конфликта Китай и Россия будут использовать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии.

В нем отмечается, что преимущество будет у той стороны, которая наиболее эффективно использует средства электромагнитного излучения. Уточняется, что сигналы системы глобального позиционирования США недостаточно сильные, поэтому их можно заглушить, пишет «Газета.ру».

Ранее американский военный журнал Military Watch назвал российский Су-34 самым передовым ударным истребителем в мире. По мнению издания, наиболее близкими соперниками самолета в настоящий момент являются J-16 и F-15, принятые на вооружение в Китае и США соответственно.