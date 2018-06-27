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Эвенкийский Новый год Икенипке отметят в Хабаровском крае

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Эвенкийский национальный праздник Икенипке отметят в селе Удское в Хабаровском крае. Часто этот праздник называют эвенкийским Новым годом.

Как рассказали ИА AmurMedia в региональном правительстве, мероприятие проводится для сохранения традиций и обычаев эвенков. Любой желающий в этот день сможет посетить мастер-классы, где обучат мастерству этого народа. Там покажут, как вышивать оленьим волосом и как делать обереги — сэнгкэлэвуны.

Кроме того, повара приготовят таежные блюда, среди которых чукен (эвенкийский стэйк) и какдаку (рыба на костре). Также можно будет попробовать оленье молоко, сушеное дикое мясо, черемшу и морошку. Местные коллективы исполнят национальные танцы. В качестве обязательного номера программы — эвенкийский хоровод Хэдье.

В правлении родовой общины коренного малочисленного народа эвенки «Эльга» рассказали, как добраться до места проведения праздника. Это можно сделать на самолете Хабаровск–Чумикан, а затем на моторной лодке до Удского.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Якутии отметили Ысыах — якутский Новый год. Он празднуется в конце июня и символизирует пробуждение природы.

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