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Жителей Курской области предупреждают об ухудшении погоды

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Синоптики прогнозируют в Курской области усиление ветра и грозы. При этом ожидается жара до 33 градусов.

Об ухудшении погодных условий жителей региона предупреждают спасатели. По их данным, на территории Курской области пройдут грозы и дожди. Ветер усилится до 18 м/с, пишет «Курская правда». Сотрудники спасательной службы напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

При усилении ветра курян просят не приближаться к оборванным проводам, держаться вдали от деревьев, обходить шаткие строения.

Об ухудшении погодных условий предупредили жителей Алтайского края. В течение трех дней на фоне жары ожидается усиление ветра до 24 м/с.

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