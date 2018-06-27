Жителей Курской области предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют в Курской области усиление ветра и грозы. При этом ожидается жара до 33 градусов.

Об ухудшении погодных условий жителей региона предупреждают спасатели. По их данным, на территории Курской области пройдут грозы и дожди. Ветер усилится до 18 м/с, пишет «Курская правда». Сотрудники спасательной службы напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

При усилении ветра курян просят не приближаться к оборванным проводам, держаться вдали от деревьев, обходить шаткие строения.

Об ухудшении погодных условий предупредили жителей Алтайского края. В течение трех дней на фоне жары ожидается усиление ветра до 24 м/с.