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Совет Федерации пригласит Новака на заседание о ценах на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы пригласят министра энергетики Александра Новака на пленарное заседание, где будут обсуждаться цены на топливо, сообщает «РИА Новости».

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Спикер верхней палаты парламента добавила, что законодателей интересует, как профильное ведомство собирается решать вопросы ценообразования на бензин.

Заседание должно состояться 13 июля. Матвиенко пояснила, что общая тема выступления министра может касаться подготовки к осенне-зимнему периоду.

В начале июня российское правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо после пятипроцентного роста в мае. Тогда же была достигнута договоренность между кабмином и нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.

Правительство также пообещало компенсировать аграриям потери от роста цен на топливо. На селекторном совещании по подготовке к уборке урожая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он подпишет соответствующее решение. Медведев попросил кабинет министров определить сумму компенсаций и источники для возмещения потерь в секторе.

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