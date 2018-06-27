Дания может заблокировать строительство «Северного потока – 2»

Дания может заблокировать или отложить строительство трубопровода «Северный поток – 2», заявил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен. Более того, он высказался за вынос на общеевропейское обсуждение по вопросу будущего «Северного потока – 2». При этом Дания еще не определилась с окончательным решением по проекту газопровода.

Последняя преграда

Дания остается последней из пяти стран, которая не выдала разрешение на строительство российского газопровода.

Скандинавская страна может принять закон, позволяющий на юридических основаниях заблокировать или отсрочить строительство газопровода, заявил 26 июня датский премьер Расмуссен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект», — приводит ТАСС слова Расмуссена. По его мнению, этот вопрос необходимо вынести на общеевропейское обсуждение.

В чем опасения

Власти Дании намеренно затянули выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» под давлением США, писали «Известия» 25 июня со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

Газопровод протяженностью более 1,2 тыс. км пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 года.

Большинство европейских стран поддерживают этот проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа, а также США, которые намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Компания-оператор «Северного потока – 2» рассчитывает получить разрешение на строительство от Дании в течение ближайших нескольких месяцев, рассказал «Известиям» официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.