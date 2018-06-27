Марадона избежал госпитализации после матча Нигерия–Аргентина

Бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне не понадобилась госпитализация 26 июня после матча Аргентина–Нигерия в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Sports.ru, у 57-летнего Марадоны возникли проблемы с давлением. Ему потребовалась помощь врачей, но, когда его состояние стабилизировалось, он вернулся в Москву на частном самолете.

Сборная Аргентины в напряженном матче на последних минутах вырвала победу у сборной Нигерии со счетом 2:1 и завоевала путевку в плей-офф. Победный гол Маркус Рохо забил на 86-й минуте матча.

На победу любимой команды Марадона отреагировал очень бурно. В 1/8 финала соперниками аргентинцев станет сборная Франции. Матч пройдет в Казани 30 июня в 17:00.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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