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Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике‍

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Глава Минэнерго России Александр Новак провел 26 июня переговоры в Вашингтоне с министром энергетики Риком Перри и министром финансов Стивеном Мнучиным, на которых обсуждались вопросы энергетического сотрудничества.

«Обсудили в том числе участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberge, Halliburton, Honeywell и других. Влияние санкций на работу этих компаний в России», — приводит «Интерфакс» слова Новака.

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Министры, в частности, изучили возможность расширения сотрудничества по продвижению газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа.

На переговорах был поднят вопрос санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2», отметил Новак. По его словам, он высказал позицию об экономической целесообразности для Европы этого проекта, сообщает ТАСС.

При этом глава Минэнерго отметил, что не обсуждал с Перри вопросы регулирования добычи нефти в рамках договора ОПЕК+, cообщает «РИА Новости».

Также 26 июня российский министр принял участие в ежегодном международном газовом форуме и провел консультации с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

Большинство европейских стран поддерживают этот проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа, а также США, которые намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.

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