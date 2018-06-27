Московское метро продлит работу на 2 часа в ночь на 28 июня

Московский метрополитен, МЦК и ряд маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Продление времени работы метро, МЦК и наземного транспорта связано со временем начала матчей [чемпионата мира по футболу. — Ред.]», — приводит «Интерфакс» слова представителя департамента.

В Москве на стадионе «Спартак» 27 июня в 21:00 пройдет заключительный матч чемпионата мира в группе Е между сборными Сербии и Бразилии. Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф.

В течение дня возле стадиона будет ограничено движение автотранспорта. Впервые по ходу ЧМ метро продлевало время работы до 3:00 с 16 на 17 июня, рассказал собеседник агентства. Продления также запланированы в ночь с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.

26 июня сообщалось, что в московском метро заработали турникеты, автоматически пропускающие пассажиров с билетами на матчи ЧМ-2018 и паспортом болельщика (Fan ID).