Прямой эфир
Сюжет:

Московское метро продлит работу на 2 часа в ночь на 28 июня

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский метрополитен, МЦК и ряд маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Продление времени работы метро, МЦК и наземного транспорта связано со временем начала матчей [чемпионата мира по футболу. — Ред.]», — приводит «Интерфакс» слова представителя департамента.

В Москве на стадионе «Спартак» 27 июня в 21:00 пройдет заключительный матч чемпионата мира в группе Е между сборными Сербии и Бразилии. Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф.

В течение дня возле стадиона будет ограничено движение автотранспорта. Впервые по ходу ЧМ метро продлевало время работы до 3:00 с 16 на 17 июня, рассказал собеседник агентства. Продления также запланированы в ночь с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.

26 июня сообщалось, что в московском метро заработали турникеты, автоматически пропускающие пассажиров с билетами на матчи ЧМ-2018 и паспортом болельщика (Fan ID).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском метро назвали наиболее популярную у иностранцев станцию
Более 14 млн пассажиров посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018 в метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017