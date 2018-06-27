В ЕС объявили о тупике в переговорах о вступлении Турции в сообщество

Переговоры о вхождении Турции в состав Евросоюза практически остановлены, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам прошедшего 26 июня заседания.

«Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав», — передает ТАСС текст сообщения.

Также в ЕС обеспокоены ситуацией с верховенством закона в Турции. В частности, Совет ЕС отметил нарушение в стране такого фундаментального права, как свобода самовыражения.

Анкару призвали привести текущую ситуацию в стране в соответствие с европейскими и международными стандартами.

Переговоры о приеме Турции в ЕС начались 3 октября 2005 года. Для вступления в сообщество Турция должна согласовать с Еврокомиссией 33 из 35 переговорных пунктов. Затем государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

Европарламент 6 июля 2017 года принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 мая 2018 года заявил, что Анкара сохраняет приверженность идее вступления в Европейский союз, несмотря на то, что не встречает аналогичной реакции со стороны ЕС.