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В интернате для инвалидов в ЕАО не оказалось кнопок экстренного вызова

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В ЕАО в Бирофельдском доме-интернате для престарелых и инвалидов не оказалось кнопок вызова персонала для оказания помощи. В комнатах не было устройств для приема сигналов от пациентов. Это выяснилось во время проверки, проведенной областной прокуратурой.

Как сообщает ИА EAOMedia, надзорное ведомство направило в суд исковое заключение, поскольку выявленные факты были нарушением права граждан на получение необходимой медицинской помощи. Только после этого требования закона были исполнены администрацией учреждения. Сейчас интернат оснащен специальным оборудованием.

В интернате проживает 48 инвалидов, из них более половины страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Еще шесть являются инвалидами по зрению.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что 10 подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната умерли после вспышки гриппа и ОРВИ. Заболевших начали массово доставлять в больницы в марте, ОРВИ и пневмония были диагностированы у 150 человек.

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