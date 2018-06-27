В интернате для инвалидов в ЕАО не оказалось кнопок экстренного вызова

В ЕАО в Бирофельдском доме-интернате для престарелых и инвалидов не оказалось кнопок вызова персонала для оказания помощи. В комнатах не было устройств для приема сигналов от пациентов. Это выяснилось во время проверки, проведенной областной прокуратурой.

Как сообщает ИА EAOMedia, надзорное ведомство направило в суд исковое заключение, поскольку выявленные факты были нарушением права граждан на получение необходимой медицинской помощи. Только после этого требования закона были исполнены администрацией учреждения. Сейчас интернат оснащен специальным оборудованием.

В интернате проживает 48 инвалидов, из них более половины страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Еще шесть являются инвалидами по зрению.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что 10 подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната умерли после вспышки гриппа и ОРВИ. Заболевших начали массово доставлять в больницы в марте, ОРВИ и пневмония были диагностированы у 150 человек.