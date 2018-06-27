Прямой эфир

В Facebook отказались от выпуска беспилотника на солнечных батареях

0
Фото: facebook.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Facebook отказалась от идеи самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях Aquila. Об этом рассказали в самой корпорации во вторник, 26 июня.

Причиной отказа стало появление в последние годы большого количества аналогичных разработок, сообщает ТАСС.

Планировалось, что Aquila будет летать на высоте 18 км и обеспечивать подключение трудоступных регионов планеты к интернету с помощью лазерного луча.

12 мая сообщалось, что социальная сеть Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Изучать соответствующие технологии компания начала около года назад, тогда данным вопросом занимался один сотрудник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о возможности увольнения Цукерберга с поста главы Facebook
Соцсеть Facebook начала издавать печатный журнал

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017