В Facebook отказались от выпуска беспилотника на солнечных батареях

Компания Facebook отказалась от идеи самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях Aquila. Об этом рассказали в самой корпорации во вторник, 26 июня.

Причиной отказа стало появление в последние годы большого количества аналогичных разработок, сообщает ТАСС.

Планировалось, что Aquila будет летать на высоте 18 км и обеспечивать подключение трудоступных регионов планеты к интернету с помощью лазерного луча.

12 мая сообщалось, что социальная сеть Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Изучать соответствующие технологии компания начала около года назад, тогда данным вопросом занимался один сотрудник.