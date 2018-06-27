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Трамп обрадовался провалу ведущего демократа на праймериз

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп обрадовался провалу на праймериз одного из самых влиятельных демократов в палате представителей Джо Кроули. Политик проиграл коллеге по партии Александрии Оказио-Кортес, свидетельствуют предварительные подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.

«Вау! Большой ненавистник Трампа конгресмен Джо Кроули, который собирался занять место Нэнси Пелоси, только что проиграл праймериз. Другими словами, он выбыл! Такого еще не случалось. Возможно ему стоило быть более вежливым и вести себя более уважительно по отношению к президенту США!», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Сообщается, что именно Оказио-Кортес будет баллотироваться от демократов в ноябре по округу штата Нью-Йорк, который Кроули представлял в течение 10 двухлетних сроков в конгрессе.

56-летний Кроули возглавлял фракционное объединение, которое выбирало все партийное руководство демократов в палате представителей. 28-летняя Оказио-Кортес во время предвыборной кампании обвиняла его в тесных связях с корпоративными лоббистами, жертвовавшими ему деньги. В результате она побеждает опытного политика с 58% против 42% голосов, сообщает «РИА Новости».

Ранее Трамп посоветовал всем, кто носит парики, не участвовать в выборах. С таким заявлением он выступил в ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина.

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